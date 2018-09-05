В Азербайджане уволили главу «Азерэнержи» по итогам проверки после крупной аварии

CA-NEWS (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности председателя ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева после ознакомления с результатами проверки после июльской энергоаварии, сообщает «Интерфакс».

«Глава государства, ознакомившись с заключением комиссии, освободил председателя ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева от занимаемой должности за недостатки, допущенные в работе», - подчеркивает в своем сообщении специальная Госкомиссия.

По данным комиссии, одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне. «В заключении комиссии отмечается, что одной из основных причин аварии стала неготовность «Азерэнержи» на должном уровне к аварии, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности данной организации, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся, а также ряд других допущенных недостатков, которые привели к аварии энергосистемы страны», - говорится в заключении.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Пирвердиев на совещании 4 июля рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% - до 70-75 млн киловатт/час, что и стало причиной аварии на ТЭС. Однако, президент страны Алиев заявил, что жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной отключения электроэнергии. «Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала», - сказал Алиев, прервав выступление Пирвердиева.