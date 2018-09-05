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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане призерам Азиады выделили почти полмиллиона долларов

CA-NEWS (UZ) - Национальный Олимпийский комитет Узбекистана выделил $210 тыс. для выплат победителям и призерам Азиатских игр-2018 в Индонезии, а правительство – $227 тыс. Об этом корреспонденту Kun.uz сообщил президент НОК Умид Ахмаджонов.

По его словам, НОК выплатит победителям Азиады по $10 тысяч. Для обладателей золотой медали правительство предусмотрело 5 тыс. долларов, серебряной – 3 тыс. долларов, бронзовой – 2 тыс. долларов. В общей сложности чемпионы получат по 15 тыс. долларов.

Азиатские игры в Индонезии стали самыми успешными в истории Узбекистана, сборная заняла пятое место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых.

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