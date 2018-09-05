Мы были в шоке. Это холодный душ, - министр спорта об итогах Казахстана на Азиаде-2018

CA-NEWS (KZ) - Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы выразил недовольство результатами Азиатских игр - 2018.

«Мы откровенно скажем, для нас это холодный душ, потому что мы планировали большее количество золотых медалей, чем в предыдущие годы, и тут секретов нет. Мы рассчитывали на боксеров, греблю на каноэ, греко-римскую борьбу, вольную борьбу, женский состав. Мы сами были в шоковом состоянии, когда не достигали тех результатов, которых ожидали», – сказал он на пресс-конференции в ведомстве.

По его словам, республика должна как можно быстрее интегрироваться в организации международного сообщества – судейский корпус и исполкомы.

«В исполнительном комитете МОК у нас за всю историю не было ни одного представителя. Мы не обращали на это внимания, но те, кто стоит у руля, стараются направлять в другую сторону. Это наше упущение», - добавил глава Минкультуры.

На Азиаде-2018 в Индонезии Казахстан завоевал 76 медалей различного достоинства и занял девятое место в общекомандном зачете. В предыдущие год страна входила в топ-5 по количеству медалей.