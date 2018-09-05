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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Следователи взяли с экс-президента Армении Кочаряна подписку о невыезде

CA-NEWS (CA) - Следователи избрали в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Спецследственной службы республики Марина Оганджанян.

«Сегодня следователем принято решение применить в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщила Оганджанян, не уточнив причины такого решения.

Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян сообщил, что его защита подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда с просьбой, оставив резолютивную часть решения, рассмотреть все представленные обоснования его освобождения. По его словам, кроме неприкосновенности, защита представила еще три основания отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд их не затронул.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции.

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