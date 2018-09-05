Причиной блокады таджикских фур на ирано-туркменской границе называют влияние Тегерана, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TJ) - Со 2 сентября десяткам водителей таджикских грузовых фур туркменские власти не разрешают пересечь границу. МИД Таджикистана направило официальное письмо МИД Туркменистана, но ответа еще не поступило. Одной из причин такой блокады со стороны Туркменистана называют влияние Ирана, передает Eurasianet.

Некоторые должностные лица министерства транспорта в Душанбе рассказали на условиях анонимности, что данная блокада, возможно, была спровоцирована Ираном, имеющего протяженную границу с Туркменистаном. Туркменистан же разрешает в сутки проезд 30 грузовых фур из Ирана через свою границу.

Хайрулло Абидов, директор грузовой компании Real Trans в Душанбе, сказал Eurasianet, что помимо 50 таджикских грузовиков, расположенных по обе стороны Туркменистана, есть также около 15 турецких грузовиков, конечным пунктом которых является Таджикистан.

«Мы прекрасно знаем, что они пропускают все транспортные средства, кроме тех, что находятся в Таджикистане», - говорит один из чиновников министерства. Грузовики, выезжающие из Таджикистана, перевозят алюминий, произведенный на таджикском заводе Talco, в Турцию. Груз, идущий в другом направлении, состоит главным образом из текстиля.

Отношения между Таджикистаном и Ираном в последнее время упали до рекордно низкого уровня. Саудовская Аравия предоставляла Душанбе финансовую помощь, затем таджикское правительство начало кампанию против Ирана, отмечается в статье.

В интервью в июле посол Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазиз ибн Мухаммед аль-Бади сказал что благодаря финансовой помощи в размере $200 млн удалось «выжать» Иран из страны. В том же интервью посол отметил, что он поддерживает мнение государственных СМИ Таджикистана, о том, что Иран пытается заложить основу для исламской революции в Таджикистане.

Недавно таджикские власти предполагали что к убийству туристов в Дангаре может быть причастен Иран. Предположение о том, что Иран влияет на блокаду границ в Туркменистане остается неподтвержденной.

Другая версия о блокаде границ заключается в том, что Туркменистан стал принимать более строгие меры безопасности на возможное обнаружение наркотических средств, переносимых через границу. По мнению международных экспертов, Таджикистан является основным центром торговли героина, происходящим в Афганистане.