Минздрав Казахстана намерен запретить представителям фармкомпаний рекламировать свою продукцию в поликлиниках и больницах

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана намерено запретить посещение поликлиник и больниц в рабочее время представителями фармакологических компаний с целью рекламы и продвижения лекарственных средств и медицинских изделий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минздрав разработал поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», где предусмотрено продвижение лекарств и медизделий на рынке с соблюдением этических норм и ответственностью за их нарушение.

С этой целью разработаны этические правила, предусматривающие запрещение посещения поликлиник и больниц в рабочее время представителями фармкомпаний с целью рекламы и продвижения лекарственных средств и медизделий.

Также новые требования исключают возможность спонсирования медработников, предоставления бонусов, обеспечение расходов на конференции со стороны фармкомпаний.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в мажилисе парламента. Его подписание планируется до конца года.

Отмечается, что на сегодняшний день медработникам запрещено рекламировать лекарства и медизделий.