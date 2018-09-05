Минздрав Казахстана намерен запретить представителям фармкомпаний рекламировать свою продукцию в поликлиниках и больницах

|Предыстория: Компания Sanofi давала взятки, чтобы ее лекарства чаще прописывали пациентам в Казахстане, - СМИ
CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана намерено запретить посещение поликлиник и больниц в рабочее время представителями фармакологических компаний с целью рекламы и продвижения лекарственных средств и медицинских изделий.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Минздрав разработал поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», где предусмотрено продвижение лекарств и медизделий на рынке с соблюдением этических норм и ответственностью за их нарушение.
С этой целью разработаны этические правила, предусматривающие запрещение посещения поликлиник и больниц в рабочее время представителями фармкомпаний с целью рекламы и продвижения лекарственных средств и медизделий.
Также новые требования исключают возможность спонсирования медработников, предоставления бонусов, обеспечение расходов на конференции со стороны фармкомпаний.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в мажилисе парламента. Его подписание планируется до конца года.
Отмечается, что на сегодняшний день медработникам запрещено рекламировать лекарства и медизделий.