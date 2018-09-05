Британская полиция назвала имена, подозреваемых в отравлении Скрипалей

CA-NEWS (CA) - Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года, сообщает Би-би-си.

«Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа», - говорится в заявлении полиции.

Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, ненастоящие.

Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет. «Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны», - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг.

Как отмечается в сообщении полиции, 2 марта двое россиян прилетели в Лондон из Москвы и остановились в отеле City Stay Hotel. На следующий день утром они отправились на поезде в Солсбери и вернулись в Лондон вечером того же дня.

4 марта подозреваемые снова отправились по тому же маршруту в Солсбери, где попали на запись камер наблюдания возле дома Скрипалей. Следователи предполагают, что они отравили входную дверь дома нервно-паралитическим веществом «Новичок».

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

В тот же день вечером они вернулись в Лондон и вылетели в Москву.

Ровно через месяц, 4 мая, комната отеля, где жили россияне, была исследована специалистами по химзащите, которые обнаружили там образцы «Новичка» в количестве, не представляющем опасности для здоровья человека.

Полиция также сообщила, что образцы «Новичка» были найдены в контрафактном флаконе духов Nina Ricci, с которым контактировала Дон Стерджесс, умершая от отравления в Эймсбери в июне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон воздержаться от «публичных обвинений и информационных манипуляций». «Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», - отметила Захарова.

Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин назвал опубликованные Лондоном сведения провокацией. «Мы рассматриваем это в качестве провокации. Мы сразу заявили, что Россия не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Два отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены днем 4 марта в центре города Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Эксперты установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Вскоре после этого Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить объяснения по поводу произошедшего.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Дон Стерджесс также погибла от «Новичка».

Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.

В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям.