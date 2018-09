Британская полиция назвала имена, подозреваемых в отравлении Скрипалей

CA-NEWS (CA) - Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года, сообщает Би-би-си.

«Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа», - говорится в заявлении полиции.

Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, ненастоящие.

Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет. «Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны», - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг.

Как отмечается в сообщении полиции, 2 марта двое россиян прилетели в Лондон из Москвы и остановились в отеле City Stay Hotel. На следующий день утром они отправились на поезде в Солсбери и вернулись в Лондон вечером того же дня.

4 марта подозреваемые снова отправились по тому же маршруту в Солсбери, где попали на запись камер наблюдания возле дома Скрипалей. Следователи предполагают, что они отравили входную дверь дома нервно-паралитическим веществом «Новичок».

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu