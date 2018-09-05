Десятки учениц таджикского села Фирдоуси в Казахстане сняли платки, чтобы попасть в школу

CA-NEWS (TJ) - Десятки учениц школы имени Фирдоуси в одноименном селе Туркестанской области Казахстана, которых не допустили к занятиям из-за отказа снять платки, выполнили требование администрации учебного заведения и сняли головные уборы, сообщает Радио Озоди.

Утром 5 сентября десятки учениц в платках, которых третий день подряд не пускают в школу, и их родители собрались у здания учебного заведения, выражая возмущение действиями администрации школы. На месте дежурила полиция.

Через некоторое время полиция призвала родителей разойтись, те последовали призыву. Аналогичный протест у стен школы проходил и 4 сентября. Родители не против того, чтобы ученицы начальных классов сняли платки, однако не хотят, чтобы старшеклассницы ходили в школу без хиджабов. Администрация школы и учителя к родителям не вышли.

Директор школы Жанар Мамырова не стала встречаться с родителями, однако ответила на вопросы репортера. По ее словам, с июня 2017 года администрация школы провела 17 собраний и разъяснила родителям политику руководства школы

«В этом селе традиционно носили платки (хиджабы), поэтому было нелегко сразу сказать, чтобы девочки сняли их. Мы дважды вручали родителям письма с предупреждением. Один раз письма направили по почте и дали пояснения. В августе предупредили родителей, что «в школе не разрешается религиозная атрибутика». Они всё это выслушали. 1 сентября мы позволили школьницам (в хиджабах) зайти в школу, но дали разъяснения. Сейчас мы не допускаем учениц в платках в школу. В приказе министерства образования и науки нет разрешения на ношение религиозной атрибутики. Ученицы старших классов начали снимать платки. Если проводить разъяснительную работу, то можно добиться снятия платков, - говорит директор.

5 сентября написали заявления об увольнении три учителя, которых тоже не впустили в здание школы из-за отказа снять платки. Об этом корреспонденту сказали сами учителя, попросив не называть их имен. Информацию о написанных заявлениях на увольнение подтвердила директор школы имени Фирдоуси Жанар Мамырова. Она сообщила, что решения по заявлениям пока не приняты. Учителя говорят, что ранее они ходили на работу в платках и не встречали каких-либо преград.

По словам директора, всего в школе обучаются 372 девочки, 203 – в старших классах, 169 – в начальных. Сейчас почти все ученицы начальных классов и около 80 старшеклассниц сняли платки. Администрация школы объясняет отказ впустить учениц в платках на уроки изданным в 2016 году приказом министерства образования и науки № 26, в котором прописаны требования к школьной форме и говорится о запрете на религиозную атрибутику в школах.

Приказ министерства образования и науки Казахстана № 26 от 14 января 2016 года «Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования» осенью прошлого года стал причиной «спора вокруг ношения хиджабов» между родителями и администрациями школ в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях. В этих регионах родители десятков школьниц обратились в суды с исками в отношении администраций школ, которые не допустили их детей к занятиям в школах. Суды, рассмотрев иски жителей, поддержали позицию школ и министерства образования и науки.