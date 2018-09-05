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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Роспотребнадзор установил причину отравления строителей из Узбекистана в Подмосковье
Предыстория: 26 граждан Узбекистана отравились пищей в Подмосковье, один - скончался

CA-NEWS (UZ) - Строители из Узбекистана в подмосковных Котельниках отравились из-за плохого состояния столовых, сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее 26 человек отравились в подмосковных Котельниках после приема пищи, один из них скончался, еще 23 были госпитализированы. Все отравившиеся — строители, граждане Узбекистана. Позднее управление Роспотребнадзора по Москве провело расследование и выявило крайне неудовлетворительное санитарное состояние столовых на стройплощадках и неудовлетворительное содержание производственных цехов, где производилась еда, закупаемая у поставщика. В частности, в пробах продукций были обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы. В смывах с одежды, рук персонала, чистой посуды, оборудования и инвентаря, обнаружены стафилококк и бактерии группы кишечной палочки.

Административные материалы эпидемиологического расследования отравлений направлены в районные суды для приостановления деятельности объектов. Решением районных судов на 4 августа 2018 года уже приостановлена деятельность общежития, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ведомством направлены в суд материалы для закрытия хостела, где проживали рабочие.

Информация о групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди строительных рабочих и результатах эпидемиологического расследования направлена в следственные органы для возбуждения уголовного дела в отношении организаций, где работали узбекские мигранты, — добавили в управлении.

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