Кулибаев, Бозумбаев и Досмухамбетов вошли в топ-10 влиятельных людей в нефтегазовой отрасли Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Информационно-аналитический журнал KAZSERVICE, выпускающийся при Союзе нефтесервисных компаний Казахстана, презентовал ежегодный рейтинг «Топ-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана».

Как отмечает издание, для составления ежегодного рейтинга привлекались специалисты

нефтегазовой и нефтесервисной отраслей Казахстана. В ряду экспертов были журналисты, аналитики, работники консалтинговых агентств, а также представители крупных компаний.

В этом году в long-list вошли 73 известных лица, состоящих из бизнесменов, ветеранов-нефтяников, служащих государственных структур, а также управленцев нефтедобывающих

компаний.

Short-list рейтинга включает в себя итоговый список участников, набравших максимальное количество суммированных баллов.

В момент составления рейтинга взяты во внимание критерии по экономическому влиянию компаний на местный рынок. Учитывались такие критерии, как стоимость компании, ее доля на рынке нефтедобычи, уплачиваемые в бюджет налоги, штат квалифицированных сотрудников, занимаемая должность кандидата, а также социальная и экономическая

значимости компаний в отрасли.

Так, в первую десятку рейтинга вошли казахстанский бизнесмен, общественный деятель, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев, министр энергетики Канат Бозумбаев, председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, первый вице-министр энергетики РК, председатель Совета партнерства ТОО «Тенгизшевройл», председатель наблюдательного совета ТОО «КМГ Карачаганак» Махамбет Досмухамбетов, ответственный секретарь Минэнерго Канатбек Сафинов, вице-министры энергетики Болат Акчулаков, Магзум Мирзагалиев, председатель комитета нефтегазовой промышленности президиума НПП Данияр Абулгазин, генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY» Асет Магауов и глава ТОО «PSA», разрабатывающего Карачаганакский проект Мурат Журебеков.