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  5 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан начала сбор хлопка, в плане - 1 млн тонн

CA-NEWS (TM) - Туркменистан, входящая в десятку крупнейших мировых производителей хлопка, в 2018 году планирует собрать 1,05 миллиона тонн, сказал Reuters источник в руководстве госконцерна Туркменпагта (Туркменхлопок).

«Сегодня начинается уборка хлопка в Ахалском, Лебапском и Марыйском районах. 16 сентября из-за климатических особенностей присоединится Дашогузская область», - сказал он.

Получить комментарий концерна Туркменпагта агентству не удалось.

В 2017 году Туркмения собрала 1,1 миллиона тонн сырья, немного превысив показатель 2016 года в 1,07 миллиона тонн.

Крупнейший экспортёр природного газа в Центральной Азии, Туркмения отправляет на внешние рынки и хлопок - в Европу, Китай и Россию.

В советское время Туркмения перерабатывала лишь 3 процента собранного хлопка, сейчас - более половины урожая благодаря развитию текстильной отрасли, в которую власти в последние годы вложили миллионы долларов.

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