Узбекистан отказывается от принудительного труда при сборе хлопка

CA-NEWS (UZ) - В правительстве Узбекистана 5 сентября под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова состоялось видеоселекторное совещание, посвященное организованному проведению сбора хлопка урожая 2018 года.

На совещании подчеркивалось, что привлечение к процессу сбора хлопка молодежи, не достигшей 18 лет, учащихся школ и других образовательных учреждений, а также учителей и медицинских работников категорически запрещено. Также не будет допущено принудительного привлечения населения к сбору урожая. При выявлении таких случаев будут предприняты соответствующие меры наказания. Обеспечение сборщиков обедом, питьевой водой, их перевозка будут осуществляться фермерскими хозяйствами.

«В этом году сборщики хлопка не будут проживать в зданиях школ и колледжей. В сезон сбора урожая хлопка дети должны учиться, получать знания. Не только их учителя, не только педагоги, но и вообще население не должно принудительно привлекаться к сбору урожая хлопка. Мы будем уволять чиновников в случае допущения подобных случаев на местах. А Генеральная прокуратура будет вынуждена принять в отношении них законные меры», – заявил на видеоселекторном совещании глава узбекского правительства.

Как сообщили узбекистанские СМИ, правительство страны пообещало, что труд сборщиков хлопка будет оплачен достойно. За одну тонну хлопка машинного сбора будет выплачиваться 400 тысяч сумов (более 50 долларов). За один килограмм собранного вручную хлопка на первом этапе, до выполнения 60 процентов обязательства договора контрактации, будет выплачиваться 650 сумов ($0,08), на втором этапе, при выполнении от 60 до 80 процентов – 850 сумов ($1), на третьем этапе, при превышении 80 процентов – 1000 сумов ($1,2).

Кроме того, в этом году доходы, полученные за сбор хлопка, не будут облагаться налогом. Участники хлопкоуборочной страды будут полностью получать оплату за свой труд. Оплата труда будет производиться каждые пять дней, при необходимости – каждый день.

Отмечалось, что в этом году будет сформировано более 26 тысяч отрядов сборщиков хлопка, в которые будут привлечены свыше 2 миллионов сборщиков. Любой желающий сможет принять участие в уборке хлопка за счет отпуска. Фермерским хозяйствам, сдавшим урожай для государственных нужд свыше установленной в договоре контрактации нормы, будет выплачена надбавка в размере 15 процентов от закупочной стоимости хлопка-сырца, пишут местные СМИ.