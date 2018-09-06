Президент Таджикистана открыл новые цеха в Яванском районе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана 6 сентября поехал в Яванский район Хатлонской области. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент страны примет участие в церемонии открытии промышленных предприятий, учебных заведений и объектов сферы услуг, а также ознакомится с ходом аграрных работ, передает Авеста.

В частности, глава государства уже дал старт работе 2 цехов, действующих при совместном таджикско-китайском предприятии «Джунгтсай Мохир цемент» – цеха по производству железных и бетонных труб и цех по выпуску полипропиленовых мешков.

Суточная мощность цеха по производству труб составляет 72 метра труб, толщиной от 500 до 2000 миллиметров, в цехе по производству мешков в сутки выпускают 119 тыс. штук.

На церемонии было отмечено, что в дальнейшем здесь намерены наладить производство железобетонных столбов для передачи электроэнергии.

Оборудование на предприятиях качественное иностранного производства, в цехах 120 человек преимущественно местного населения обеспечены постоянной работой.