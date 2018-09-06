В Японии хотят поднять пенсионный возраст до 70 лет

CA-NEWS (CA) - Япония, самая возрастная страна в мире, задумалась над пенсионной реформой. Премьер-министр Синдзо Абе предложит японцам выходить на пенсию после 70 в обмен на повышенные выплаты. Об этом, как сообщает Би-би-си, он заявил в интервью японской газете.

Большинство развитых стран спешат поднять традиционную для них 65-летнюю планку пенсионного возраста, но особенности Японии - от демографии до национального характера - вынуждают ее взять на себя лидерство в этой гонке.

Синдзо Абе возглавляет правительство уже шесть лет, и в сентябре он скорее всего получит еще один трехлетний мандат. Этот срок он хочет потратить на реформу социальной сферы и решение главной проблемы страны - демографической, сказал Абе.

За время его правления экономика Японии выросла более чем на 8%, несмотря на стремительное старение и сокращение населения. Во многом это стало возможным благодаря вовлечению пенсионеров в экономику: если в 2012 году среди занятых трудом доля людей старше 65 лет не превышала 20%, то сейчас она составляет 23,5%.

Эту тенденцию надо закрепить и развивать, говорит Абе. Для этого он хочет разрешить японцам отказываться от пенсионных выплат и после 70 лет, но зато потом получать больше.

Сейчас жители страны имеют право выйти на пенсию в любой момент между 60 и 70 годами, однако система устроена так, что выгоднее это делать после 65, а крупные корпорации, где большинство сотрудников работают всю жизнь, обычно ожидают от них выхода на пенсию в 60.

Правительство еще весной задумывалось, не поднять ли верхнюю планку пенсионного возраста выше 70, но планировало сделать это не раньше 2020 года.

Большинство развитых стран в мире сталкивается с аналогичной проблемой и постепенно движутся от 65-летнего к 70-летнему рубежу пенсионного возраста. При сохранении текущих демографических тенденций уже к 2040 году его пройдут страны вроде Дании и Германии - там даже те, кому сейчас под пятьдесят, будут работать до 70.

Если старение населения ускорится, то, вероятно, увеличение пенсионного возраста придется обсуждать вновь: многие государства привязывают возраст выхода на пенсию к средней продолжительности жизни в своих странах - таким образом, чтобы человек имел финансовую поддержку на финальной трети жизни.

Япония имеет все шансы остаться пионером повышения пенсионного возраста. За последние 10 лет доля людей старше 65 лет в общем населении страны увеличилась с 21% до 27%. По этому показателю она далеко опережает конкурентов по пятерке самых возрастных стран - Италию (23%), Португалию с Германией (по 21,5%) и Финляндию (21,2%).

Однако одним повышением пенсионного возраста не обойтись. Население развитых стран не только стареет, но и сокращается. В Японии - на 1,3 млн за последнее десятилетие, и власти опасаются, что через 40 лет в стране останется 88 млн жителей вместо нынешних 127 млн.

Рецепт один, признает Абе. «Необходимо создать систему, которая позволит привлечь широкий спектр иностранных работников с определенным уровнем квалификации и навыков», - сказал он, признав трудности с интеграцией чужестранцев в закрытое японское общество.

К концу года, пообещал Абе, правительство придумает, как смягчить эту проблему.