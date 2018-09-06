В Стокгольме в суде по делу экс-руководителей Telia адвокаты подсудимых просят вызвать в суд премьера Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - На суде в Стокгольме по делу экс-руководителей компании Telia, в котором фигурирует Гульнара Каримова, адвокат бывшего главного советника евразийского бизнес-направления Ули Туима Ханс Станберг заявил, что намерен допросить премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова. Об этом передает centralasian.org.

Бывший главный советник евразийского бизнес-направления компании Telia Ули Туима обвиняется в том, что заплатил дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой взятку в размере 400 миллионов долларов США за право выйти на местный телекоммуникационный рынок.

Его адвокат Ханс Станберг считает, что допрос в суде в Стокгольме премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, который на момент начала работы компании Telia в Узбекистане занимал пост вице-премьера – руководителя Комплекса по вопросам информационных систем и телекоммуникаций, может пролить свет на обстоятельства дела. Однако адвокат говорит, что до сегодняшнего дня не смог связаться с главой узбекского правительства.

"Мы разговаривали на эту тему и проводим собственное расследование. Но не можем связаться с ним (имеет ввиду премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова – ред.). Мы хотели бы поговорить с ним. Потому что он является одним из важных лиц в данном процессе. Он смог бы объяснить, что никто не давал взяток для получения частот и лицензий", – сказал адвокат Ханс Станберг.

Вместе с тем он добавил, что в качестве свидетеля в суде узбекского премьер-министра вправе вызвать только Генпрокуратура Швеции. Однако на вопрос о том, направляла ли Генпрокуратура Швеции запрос в Узбекистан с просьбой позволить ей провести допрос премьер-министра Абдуллы Арипова, шведский прокурор Гуннар Стетлер заявил, что «пока не может ответить на этот вопрос».

Напомним, суд по делу о взятке Гульнаре Каримовой начался в Стокгольме 4 сентября. На скамье подсудимых помимо уже упомянутого Ули Туимы находятся бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг и бывший вице-президент компании Теро Кивисаари. Они обвиняются в том, что в 2012 году выплатили 400 миллионов долларов Гульнаре Каримовой за выход компании Telia (местное название бренда Ucell) на рынок Узбекистана и за «защиту» от властных структур страны.

Обвинение трем бывшим руководителям Telia было предъявлено в сентябре прошлого года – после того, как шведская компания согласилась выплатить около миллиарда долларов штрафа для урегулирования многолетнего расследования коррупционного дела. Заседания продлятся до конца текущего года, решение Стокгольмский суд вынесет предположительно в январе-феврале следующего года.