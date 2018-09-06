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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан подал заявку на проведение молодёжного чемпионата Азии по футзалу

CA-NEWS (TM) - Туркменистан подал заявку на проведение финального турнира молодёжного чемпионата Азии (U-20) по футзалу, который должен состояться в 2019 году. Об этом Turkmenportal сообщили в Федерации футбола нашей страны.

Вместе с Ашхабадом на право его проведения претендует иранский Тебриз. Кому в конце концов будет отдано предпочтение, станет известно после визита соответствующей комиссии АФК, которая посетит в этом месяце с инспекцией города-претенденты. В случае победы туркменской заявки молодёжная сборная Туркменистана автоматически забронирует за собой место в финальном этапе соревнований.

Напомним, в квалификации чемпионата Азии-2019 туркменские футзалисты будут играть в зоне Центральной Азии со сборными Афганистана, Ирана, Кыргызстана и Таджикистана. Матчи отборочного турнира, место проведения которого определится позднее, стартуют 1 декабря.

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