В Лондоне, Берлине, Джерси Сити и Сувоне пройдут выставки изобразительного и современного искусства Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Лондоне (Великобритания), Берлине (Германия), Джерси Сити (США) и Сувоне (Южная Корея) с 18 сентября по 3 марта 2019 года пройдут выставки изобразительного и современного искусства Казахстана, начиная с 30-х годов ХХ века и до наших дней.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, ключевыми темами выставки «Фокус Казахстан» станут глобализация казахстанского общества и его десоветизация, феминистское движение, феномен «локального модернизма» и пост-номадическое искусство.

В пяти выставочных проектах будут продемонстрированы произведения более 80 художников. Среди них как признанные мастера советского периода: Абылхан Кастеев, Уке Ажиев, Аубакир Исмаилов, Айша Галимбаева, Гульфайруз Исмаилова, Салихитдин Айтбаев, Жанатай Шарденов, Оралбек Нуржумаев, Евгений Сидоркин, Еркин Мергенов и другие, так и современные художники: Молдакул Нарымбетов, Рустам Хальфин, Сергей Маслов, Алмагуль Менлибаева, Сауле Сулейменова, Ербосыл Мельдибеков, группа Кызыл Трактор, Галим Маданов и Зауреш Терекбай и другие, а также работы художников, оказавшихся на территории Казахстана и чье творчество оказало влияние на искусство страны: Петр Зальцман (1912–1985) и Татьяна Глебова (1900-1985) — ученики и последователи лидера русского авангарда, основателя аналитического искусства Павла Филонова, Владимир Стерлигов (1900–1973) — ученик Казимира Малевича, Сергей Калмыков (1891–1967) — художник-авангардист, единственный из мастеров Серебряного века, доживший до конца шестидесятых годов, художница русского авангарда Вера Ермолаева (1893–1937) и другие.