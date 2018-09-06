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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе проходят дни культуры и туризма Китая

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 5 сентября состоялось официальное открытие серии мероприятий дней культуры и туризма Китая и Внутренней Монголии. Организаторами являются посольства Монголии в КНР и Китая в Монголии, пресс-служба Госсовета КНР, Объединённое общество монгольских журналистов, сообщает Монголия Сейчас.

Дни культуры и туризма продолжатся до 8 сентября, в рамках которых пройдут дни китайского кино, пропаганда туризма в КНР, выставка по обмену опытом работы в вопросе снижения уровня бедности, выставки работ традиционного китайского рукоделия и нематериального культурного наследия, выставка инновационных работ провинции Сычуань, ярмарка лекарственных трав традиционной народной медицины и фармацевтических препаратов и т. д.

В рамках дней культуры и туризма врачи Внутренней Монголии также проведут бесплатное диагностирование граждан Монголии и окажут медицинскую помощь. Всего планируется проведение 16 видов мероприятий.

Для участия в мероприятии в Улан-Батор прибыла делегация КНР в составе более 300 человек.

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