ЮНИСЕФ: Половина подростков в мире сталкиваются с насилием со стороны сверстников в школе

CA-NEWS (CA) - Половина учеников в возрасте от 13 до 15 лет по всему миру – около 150 миллионов – сталкивались с насилием со стороны сверстников в школе и около нее согласно новому докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В отчете «Урок на каждый день: остановим насилие в школах» подчеркивается, что насилие среди сверстников, измеряемое количеством детей, заявивших о запугивании в течение последнего месяца или участвовавших в драках за последний год, является реальностью образовательного процесса молодых людей по всему миру. Это явление влияет на учебу и благосостояние детей как в богатых, так и в бедных странах.

«Образование - это ключ к построению мирного общества, однако, для миллионов детей по всему миру школа опасна сама по себе», - сказала Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ. «Каждый день ученики сталкиваются со многими опасностями, включая драки, давление вступить в вооруженные группировки, запугивание при личном общении и в Интернете, жесткую дисциплину, сексуальное домогательства и вооруженное насилие. Это сказывается на их обучении и благосостоянии, а в долгосрочной перспективе это может привести к депрессии, тревожности и даже суициду. Насилие — это урок, который невозможно забыть и который никто из детей не должен проходить».

В соответствии с последними данными ЮНИСЕФ:

- В мире чуть более чем 1 из 3 школьников в возрасте от 13 до 15 лет подвергается запугиваниям, и, примерно, столько же детей участвуют в драках.

- 3 из 10 школьников в 39 индустриальных странах признаются, что запугивают своих сверстников.

- В 2017 году, зафиксировано 396 атак на школы в Демократической Республике Конго, 26 атак в Южном Судане, 67 атак в Сирийской Арабской Республике и 20 атак в Йемене.

- Около 720 миллионов детей школьного возраста живут в странах, где телесные наказания в школах не запрещены полностью.

- Мальчики и девочки одинаково подвержены риску травли, но девочки с большей вероятностью становятся жертвами психологических форм запугивания, а мальчики более подвержены риску физического насилия и угроз.

- В Кыргызстане 78% детей заявляют, что испытывали насилие в школах.

Отчет «Урок на каждый день: остановим насилие в школах выпущен в рамках глобальной кампании ЮНИСЕФ #ОстановимНасилие (#ENDviolence). Эта инициатива также является частью коллективных усилий организаций таких, Департамент международного развития Великобритании (DFID), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других членов Глобального Партнерства для прекращения насилия над детьми и Инициативы ООН по образованию для девочек, направленных на то, чтобы побудить всех к действиям для прекращения насилия.

Для того чтобы остановить насилие в школах, ЮНИСЕФ и партнеры призывают предпринять срочные действия:

- Внедрить законы для защиты школьников от насилия.

- Усилить профилактические и ответные меры в школах.

- Призвать сообщества и людей поддерживать школьников, заявляющих о насилии и действовать для изменения культуры в классе и в сообществе.

- Создать более эффективные и целевые инвестиции для обеспечения безопасности школьников.

- Собрать качественную информацию о насилии над детьми в школе и около нее и делиться опытом эффективных программ, чтобы искоренить насилие.

ЮНИСЕФ призывает молодых людей по всему миру высказываться, чтобы остановить насилие в школе и около нее, какие способы они используют, чтобы это пагубное наследие остановить в школе раз и навсегда.