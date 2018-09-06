В Таджикистане опровергают заявление посла Афганистана в России о существовании наркомафии в стране

CA-NEWS (TJ) - Агентство по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан распространило официальное заявление, в котором опровергает высказывания Абдулкаюма Кучи – Посла Афганистана в России о якобы существовании наркомафии в Таджикистане.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, в №35 газеты «Точикистон» от 29 августа 2018 года опубликована статья под названием «Мафия Таджикистана получает выгоду от наркотиков Афганистана». В статье говорится о том, что посол Афганистана в Российской Федерации Абдулкаюм Кучи в преддверии празднования 99-й годовщины независимости Афганистана провёл пресс-конференцию в пресс-центре информационного агентства «Россия сегодня», на которой заявил журналистам: «Международная мафия действует и в Таджикистане, и в других государствах Центральной Азии, Иране, Пакистане, других странах».

Он также отметил, что наркотики транспортируются из Афганистана через Таджикистан в другие страны Центральной Азии, затем — в Москву и Европу.

Агентство проанализировало слова посла Афганистана в России Абдулкаюма Кучи по упомянутым вопросам и не может с ними согласиться, опровергает их с учётом следующих обстоятельств.

Бесспорно, Таджикистан имеет протяжённую границу с Афганистаном – одним из основных производителей наркотических средств в мире. Ввиду этого, Республика Таджикистан установила надёжный барьер на пути транспортировки наркотиков. Правительством Республики Таджикистан приняты необходимые меры по укреплению государственной границы, ежегодно соответствующими органами Таджикистана изымается от 4-х до 7 тонн наркотиков, произведённых в Афганистане, что значительно превышает количество изъятых наркотиков по сравнению со странами, расположенными на Северном маршруте транспортировки наркотиков, отмечается в статье.

Агентство также подчёркивает, что ни один из граждан Республики Таджикистан за последние два года не был задержан на территории Афганистана по обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Напротив, отмечает агентство, за этот период наблюдается рост количества задержаний граждан Афганистана на территории Таджикистана, а также увеличение объёма изъятых у них наркотиков.

В рамках усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие преступным наркогруппам было названо приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов: выявляются преступные группы, занимающиеся транспортировкой наркотиков, пресекается их деятельность. Только за последние полтора года пресечена деятельность свыше 16 преступных наркогрупп, говорится в сообщении.

В результате мер, принятых Правительством Республики Таджикистан и государственными органами, в прежние годы и в настоящее время через Северный маршрут транспортируется незначительная часть наркотиков, производимых в Афганистане.

По признанию самих компетентных органов Афганистана и экспертов международных организаций, а также согласно анализам антинаркотического ведомства Таджикистана, только 10 процентов наркотиков, производимых в Афганистане, транспортируется через Северный маршрут. Остальная часть — 90 процентов наркотиков афганского производства — перемещается другими маршрутами.

Система государственности и деятельность правоохранительных органов Таджикистана налажена чётко и эффективно, что не позволяет существованию и деятельности никакой «мафии в Таджикистане», заключило агентство.