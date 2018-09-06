Монголия просит Facebook удалять фейковые аккаунты

CA-NEWS (MNG) - Глава секретариата правительства Монголии, попросил представителей Facebook удалить фейковые аккаунты, которые распространяют ложную информацию и нарушают общественный порядок, сообщает Xinhua.

«Facebook - это платформа, на которой все могут делиться идеями, обмениваться мнениями и проблемами. Но некоторые лица пользуясь этим, распространяют дезинформацию с помощью фейковых аккаунтов. Поэтому Facebook должен контролировать своих пользователей и удалять такие страницы», - отметил глава секретариата.

Также по словам главы делегации Facebook Джоржа Чена помимо использования Facebook, монгольские дети и молодёжь активно используют и Instagram. Многие монгольские компании и организации также используют социальные сети для продвижения своих товаров и продукции.

«В Монголии Facebook активно используют 2 млн человек. Это довольно высокий показатель по сравнению с численностью населения страны», — отметил Д.Чен.