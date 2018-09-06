Катар первым в Персидском заливе начал предоставлять вид на жительство иностранцам

CA-NEWS (CA) - Катар стал первым государством Персидского залива, которое начало предоставлять иностранцам вид на жительство, сообщает турецкие издание Daily Sabah.

По данным издания, во вторник вступил в силу указ эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, в соответствии с которым в год 100 иностранных граждан имеют право получить вид на жительство.

Как уточняет издание, чтобы претендовать на данную привилегию, кандидат, рожденный за границей, должен прожить в Катаре 20 лет, в то время как кандидат, рожденный в Катаре, должен прожить в стране на десять лет меньше. Также от кандидатов будут требовать знание арабского языка и высокий уровень дохода.

Гражданин, который оказал этой стране «значительную услугу», либо обладает уникальными навыками, сможет получить вид на жительство в обход формальностей.

Также автоматически постоянное резидентство могут получить супруги граждан Катара и дети катарских женщин, вступивших в брак с иностранцами.

Лица, имеющие вид на жительство, будут обладать доступом к системе социального обеспечения и смогут создавать в стране собственные коммерческие компании и участвовать в национальных экономических проектах.

Контролировать процесс будет Министерство внутренних дел Катара.