В Улан-Баторе открылся 16-й международный форум «Discover Mongolia»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 6 сентября в отеле «Шангри-ла» начал работу 16-й международный форум инвесторов в горнорудной отрасли «Discover Mongolia», в котором участвуют около 600 делегатов из 25 стран, в том числе представители дипломатических представительств некоторых зарубежных стран, аккредитованных в Монголии, сообщает Montsame.

Это двухдневное мероприятие правительство Монголии и министерство горнорудной и тяжелой промышленности проводит совместно с монгольской горнорудной ассоциацией и деловым советом. Цель проведения данного форума – содействие формированию благоприятной деловой среды в горнодобывающем секторе Монголии.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Д. Сумъяабазар в своем выступлении проинформировал участников форума о текущем состоянии горнодобывающей отрасли, месторождении Таван Толгой, проекте «Оюу Толгой», проводимых геолоразведочных работах, производстве продукции с добавленной стоимости, а также о региональной интеграции, развитии инфраструктуры и расширении сотрудничества.

В частности, он подчеркнул, что на горнодобывающий сектор Монголии приходится 74 процента от общего объема промышленной продукции и 90 процентов от общего объема экспорта. Выразив готовность улучшить управление доходами в горнодобывающем секторе, министр Д.Сумъяабазар дал подробную информацию о политике правительства по включению месторождения Таван толгой в экономический оборот.

«По состоянию на июль в Монголии добыто 26,3 млн тонн угля, 764,4 тыс. тонн медного концентрата, 9,2 тонн золота, 3,1 тыс. тонн молибденового концентрата и 1,7 млн тонн железорудного концентрата. В ближайшее время мы приступим к работе по интенсификации деятельности месторождения «Таван толгой» и проведем IPO АО «Эрдэнэс Таван толгой». Ожидается, что разрешение финансирования более 10 проектов на сумму $5 млрд внесёт большой вклад в экономику Монголии», - отметил министр.

В своём выступлении генеральный директор компании «Оюу толгой» Армандо Торрес представил информацию о ходе реализации проекта «Оюу Толгой» и его вкладе в экономику Монголии. Он отметил, что компания намерена продолжить стратегическую политику «Сделано в Монголии» и выразил уверенность, что проекты, подобные «Оюу толгой», будут в дальнейшем реализованы в Монголии.

Форум «Discover Mongolia 2018» завершится 7 сентября.