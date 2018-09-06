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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана открыл технологический фармацевтический колледж в Яванском районе

CA-NEWS (TJ) - 6 сентября в рамках рабочей поездки в Яванский район Хатлонской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поселке Яван в торжественной обстановке открыл Таджикский технологический фармацевтический колледж, сообщает Авеста.

Колледж состоит из пяти этажей, где расположено 60 учебных классов, 8 рабочих кабинетов для преподавателей, 8 рабочих кабинетов заведующих кафедрами, 8 больших и малых залов для заседаний, 6 лабораторий, 2 библиотеки, столовая, летняя и зимняя спортплощадки.

В настоящее время продолжается приём преподавателей и учащихся в колледж. Освоением профессии здесь будет охвачено более 1440 учащихся, 70 человек будут обеспечены постоянной работой.

В октябре 2016 года начались строительные работы и завершились в августе текущего года.

При этом большая часть строительных материалов обеспечена промышленным предприятием ООО «Гаюр», а оборудование и учебные пособия для оснащения классов были закуплены у отечественных производителей.

Работники ООО «Гаюр» намерены в будущем для укрепления базы Таджикского технологического фармацевтического колледжа со строительством рядом с ним современного цеха обеспечивать его фармацевтической техникой и оборудованием.

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