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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В куклах LOL выявлены фенол и формальдегид, превышающие допустимую концентрацию в несколько десятков раз

CA-NEWS (KZ) - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана выявил опасные детские игрушки «Куклы LOL». Производителем данных игрушек является китайская компания YiliHansonTradeLogisticsCo., Ltd.

В ведомстве отмечают, что игрушки превышают содержание максимально допустимых концентраций фенола и формальдегида в 2 и нескольких десятков раз.

Установлено, что опасная партия «Куклы LOL» была ввезена в Восточно-Казахстанскую область под сертификатами соответствия, выданными органом по подтверждению соответствия России, при этом в одном из сертификатов имелись нарушения.

Комитет охраны общественного здоровья проводит меры по изъятию несоответствующей продукции, введен усиленный лабораторный контроль на территории всей республики, в отношении реализаторов приняты административные меры, в том числе проводятся соответствующие мероприятия по проверке поставщиков-импортеров на территории страны.

«Комитет охраны общественного здоровья просит родителей относиться более ответственно при покупке игрушек и настоятельно рекомендует запрашивать у продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность. Наряду с этим следует обращать внимание на маркировку, наличие информации об изготовителе и составе материала, из которого произведена продукция, а также на возрастные ограничения», - говорится в сообщении.

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