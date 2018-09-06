Жители Казахстана оказалась наименее подвижными на постсоветском пространстве, - данные ВОЗ

CA-NEWS (KZ) - Наименее подвижными на постсоветском пространстве оказались жители Казахстана, где спортом мало или недостаточно занимаются 27,5% женщин и мужчин в возрасте старше 18 лет. Об этом говорится в исследовании ВОЗ, опубликованном в журнале The Lancet.

В России малоподвижный образ жизни ведут 17% взрослых, в Украине и Узбекистане — 19%, в Беларуси и Кыргызстане — 14%.

ВОЗ проанализировала 358 опросов, проведенных с 2001 по 2016 год, количество опрошенных — 1,9 млн человек. Всего малоподвижными являются 1,4 млрд взрослых жителей Земли, при этом 31,7% женщин не хватает физической активности по сравнению с 23,4% мужчин.

Отмечается, что граждане бедных стран более чем в два раза активнее, чем жители стран с высокими доходами.

Самые неактивные жители проживают в Кувейте (67%)%; в США и Великобритании малоподвижными являются 40 и 35,9% населения соответственно. В Уганде и Мозамбике только 6% процентов населения ведут малоактивный образ жизни. Это самые лучшие показатели во всем мире.

В целом в мире примерно каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина не следуют рекомендациям медиков, которые полагают, что взрослые люди должны заниматься умеренной физической активностью 150 минут в неделю или интенсивной физической активностью 75 минут в неделю. Доклад был подготовлен на основе опроса людей старше 18 лет.

Авторы нового исследования, которое было проведено в 168 странах мира, призывают бороться с малоподвижным образом жизни населения и обеспечивать людям больше возможностей для физической активности.

Авторы напоминают, что малоподвижный образ жизни чреват болезнями сердца, инсультом, диабетом и даже раком молочной железы и толстой кишки. Занятия спортом, по мнению экспертов, помогают также поддерживать нормальный вес, улучшают психическое здоровье и являются своего рода средством профилактики деменции.

Медики и международные эксперты ВОЗ регулярно напоминают о важности физической активности, однако за последние десять лет на этом направлении не было заметного улучшения. До сих пор в среднем четверть всех взрослых жителей мира не выполняют рекомендации медиков. Девочки, женщины и пожилые в наибольшей степени ограничены в своем выборе.