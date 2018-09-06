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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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При УВД Душанбе создана группа по рассмотрению всех случаев домогательств к женщинам

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали дал указание создать при УВД столицы рабочую группу, в компетенцию которой входит рассмотрение каждой жалобы или обращения от женщин в связи со случаями непристойного поведения мужчин в их отношении, сообщает «Азия-Плюс». Рабочая группа обязуется принимать безотлагательные и своевременные меры по обращениям каждой женщины

Целью данного указания также является повышение культуры среди молодого поколения, предотвращение случаев оскорбления, унижения женщин и приставания к ним, а также устранения насилия в семье, отмечают в МВД.

Эксперты считают, что случаи навязчивого приставания, оскорбления со стороны мужчин и не только молодых в стране всегда было.

Однако, по их мнению, только сейчас таджикские девушки и женщины начали реагировать на такое непристойное поведение мужчин и обращаться в правоохранительные органы за помощью.

Напомним, все началось с того, что в соцсетях девушки и женщины делились наболевшим и обсуждали факты неподобающего поведения мужчин. Затем женщины решили обратиться к руководству города с просьбой защитить их от этого. Мэр города обратил на это внимание и по его личному указанию виновные стали привлекаться к административной ответственности.

За последний месяц по обращениям гражданок административные наказания в виде краткосрочных арестов, уборки улиц и помещений, а также штрафов были привлечены несколько мужчин.

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