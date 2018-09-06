Некоторые территории Монголии будут взяты под государственную охрану из-за ухудшения природной среды

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 5 сентября на заседании правительства был одобрен проект постановления парламента (ВГХ) «О взятии под государственную специальную охрану территории некоторых регионов» и было принято решение передать его на рассмотрение ВГХ, передает Montsame.

Согласно по данному проекту постановления 22 земельных участка, расположенных на территориях 8 аймаков страны, будут взяты под государственную специальную охрану. В последние годы ухудшение состояния окружающей человека природной среды и истощение природных ресурсов стали одним из самых актуальных проблем в Монголии.

В связи с этим, крайне важно реализовать единую политику по сохранению экологического баланса путем расширения территории регионов, которые находятся под специальной государственной охраной, восстановлению природный ресурс, отмечается в статье.