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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спортсмены из Кыргызстана примут участие в Чемпионате Азии по стритболу в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане 7-9 сентября пройдет Чемпионат Азии по стритболу FIBA Asia Quest Final 3x3.

Как сообщает пресс-служба акимата города, для участия в мероприятии в столицу Казахстана приедут 32 команды из 13 стран: Японии, Китая, Катара, ОАЭ, Кореи, Шри Ланки, Монголии, Мальдив, Туркменистана, Кыргызстана, Сирии, Ирана и Ливана. РК представят 5 баскетбольных команд (2 мужские и 3 женские).

Общий призовой фонд чемпионата составляет $32 тыс. и будет разделен между командой-победителем, а также победителями в индивидуальных квалификационных конкурсах, таких как Slam Dunk Contest.

Победитель соревнований получит право участия в чемпионате мирового уровня – World Tour FIBA 3x3, который пройдет 13 октября в Куала-Лумпуре (Малайзия).

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