Казахстанец, родившийся без рук из-за последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, выступит в ООН

CA-NEWS (KZ) - Карагандинец Карипбек Куюков выступит с трибуны Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, утвержденного по инициативе Казахстана.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник постоянного представительства Казахстана в ООН Ануар Жайнаков, активист антиядерного движения расскажет миру историю своей непростой жизни: он пострадал от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. К.Куюков известен миру как художник, рисующий без рук.

«Когда мама узнала, что я родился без рук, она два дня не могла подойти ко мне. Врачи предлагали родителям сделать мне инъекцию и усыпить. Но отец сказал свое твердое «Нет! Это мой сын!» и забрал нас с мамой домой... В детстве дети часто дразнили меня, показывали пальцем, мой брат ни раз дрался, заступаясь за меня, а я хотел доказать всем, что я такой же как все дети... и начал много работать над собой», - рассказал К.Куюков в интервью журналистам японского агентства Kyodo News.

В 2016 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время Саммита по ядерной безопасности подарил экс-главе США Бараку Обаме картину Куюкова «Взрыв».