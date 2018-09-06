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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев прибыл в Караганду

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в город Караганду с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе поездки планируется посещение ряда промышленных предприятий и ознакомление с планами инфраструктурного развития региона.

Кроме того, глава государства посетит социальные и культурные объекты, а также проведет совещание по вопросам дальнейшего развития Карагандинской области.

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