Назарбаев прибыл в Караганду

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в город Караганду с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе поездки планируется посещение ряда промышленных предприятий и ознакомление с планами инфраструктурного развития региона.

Кроме того, глава государства посетит социальные и культурные объекты, а также проведет совещание по вопросам дальнейшего развития Карагандинской области.