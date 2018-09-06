ВОЗ: Выращивание табака наносит огромный вред окружающей среде

CA-NEWS (CA) - От исчезновения лесов до разрушения почв и загрязнения воды и воздуха - производство табака и его потребление наносят огромный ущерб окружающей среде. Меры по контролю за его производством могут сократить негативное влияние на природу, в том числе снизить эффект изменения климата. Об сообщил Вера Луиза да Коста-э-Сильва, глава секретариата антитабачной Конвенции ВОЗ, говорится на сайте организации.

«Люди, как правило, знают о вреде табака для здоровья, но мало известно о том, насколько разрушительно его производство для окружающей среды, для почвы, воды и воздуха», - говорит он.

Новые данные о влиянии табака на окружающую среду приведены в совместном докладе секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по контролю над табаком и Программы развития ООН (ПРООН). Его авторы отмечают, что табак начинает наносить ущерб природе еще до того, как его пускают на производство табачных изделий. Для выращивания этой культуры требуется много земли, для его высушивания – много древесины. Это приводит к массовой вырубке лесов. По данным ВОЗ, пять процентов лесов вырубается ради выращивания табака, причем каждый год с этой целью уничтожается 200 тысяч гектаров лесных угодий.

Более того, выращивание табака приводит к разрушению почвы, поскольку это растение забирает из нее такие вещества, как азот, фосфор, калий быстрее, чем другие культуры, используемые в пищу или для производства товаров.

В докладе говорится, что окурки стали самым распространенным видом мусора по всему миру. Каждый год курильщики выбрасывают 4,5 триллиона окурков - это 760 тысяч тонн токсичного мусора. Однако загрязнение окружающей среды отходами табака опять же начинается задолго до того, как сигареты превращаются в окурки. окурков. Для выращивания этой культуры используют большие объемы химических удобрений, пестицидов и стимуляторов роста, которые загрязняют почву и близлежащие водоемы. Этот процесс представляет серьезную угрозу здоровью фермеров и их семей.

В секретариате Конвенции ВОЗ призывают все правительства тщательнее регулировать производство табака и помогать фермерам переходить на выращивание других, более экологичных, культур. Для этого им можно предлагать кредиты и обучать «чистым» способам ведения хозяйства.

Напомним, что Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по контролю над табаком, со дня принятия которой прошло 15 лет, - это глобальный договор в сфере здравоохранения, который продвигает меры по контролю за производством табака, его продажей и потреблением, как способ снижения показателей заболеваемости и смертности людей, а также разрушения окружающей среды по всему миру.

Эксперты ВОЗ всем странам-участникам Конвенции конвенции принять нормы, которые возложат ответственность за ущерб для окружающей среды на производителей табака.

«Гиганты в области производства табака по всему миру лоббируют законы, которые освободили бы их от ответственности за ущерб, который они наносят окружающей среде… Правительствам всех стран нужно понимать, что контроль над производством табака – это одна из ключевых… мер по защите окружающей среды», - заявила да Коста-э-Сильва.

В октябре на встрече в Женеве участники Рамочной конвенции ВОЗ по контролю над табаком обсудят влияние выращивания, производства и потребления табака на окружающую среду и то, как выполнение соответствующей статьи Конвенции поможет в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году.