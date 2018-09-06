В Таджикистане будет создана новая структура с целью повышения экспортного потенциала страны

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана для повышения экспортного потенциала страны создает новую структуру. Она будет называться агентство по экспорту при правительстве РТ, сообщает «Азия-Плюс».

Постановлением правительства поручается утвердить положение, структуру центрального аппарата и схему управления нового агентства. Организационно-правовые и финансовые вопросы создаваемого агентства планируется решить в двухмесячный срок, отмечается в статье.

В течение трех месяцев будут представлены предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений в отраслевые нормативные правовые акты страны. Общая численность работников агентства составит 35 человек (без обслуживающего персонала). Они будут набираться за счет сокращения штатных единиц в соответствующих бюджетных организациях и учреждениях.

В связи с этим минфину поручается в месячный срок представить в правительство предложения по вопросам сокращения штатных единиц. директору Агентства разрешается иметь двух заместителей, в том числе одного первого заместителя. По служебным машинам у

Одной из основных целей агентства по экспорту будет содействие устойчивому развитию количества и качества экспорта товаров, продукции и услуг.

Также новая структура призвана содействовать повышению экспортного потенциала страны, обеспечивающего конкурентоспособные условия для отечественных товаров и услуг на зарубежных рынках.

Кроме того, агентство должно способствовать привлечению прямых покупателей, надежных посредников, сетей продаж оптовых товаров и других торговых партнеров в зарубежных странах для продажи и экспорта товаров и услуг отечественного производства.