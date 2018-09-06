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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане ограничили количество оформляемых на одного абонента сим-карт

CA-NEWS (TM) - Мобильный оператор «Алтын Асыр» ограничил количество сим-карт, оформляемых на одного человека, до двух. Об этом корреспондентам «Хроники Туркменистана» заявили работники в одном из филиалов компании в Ашхбаде.

Наличие уже зарегистрированных сим-карт проверяют по номеру паспорта.

По словам представителей «Алтын Асыр», ограничения начали действовать после того, как приостановила свою деятельность российская МТС в сентябре 2017 года. Пока МТС работала в Туркменистане, в «Алтын Асыр» можно было зарегистрировать до пяти сим-карт на человека.

Оформленные ранее номера не отключаются при условии, что владелец ими пользуется и пополняет счета не реже одного раза в три месяца.

На вопрос, с чем связаны подобные ограничения и что делать, если человеку нужно более двух сим-карт, например, для себя и нескольких детей, работник туркменской компании ответить не смог, заявив, что по таким вопросам необходимо обращаться к начальству в головном офисе «Алтын Асыр».

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