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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На автодороге Душанбе-Куляб машина опрокинулась в обрыв, погибли трое

CA-NEWS (TJ) - Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 4 сентября около 7 вечера на автодороге Душанбе-Куляб, на территории города Нурек, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Водитель автомашины марки «Долун», Гуломов Умарали Ашуралиевич, 1987 года рождения, житель села Мехрабад города Вахдат, следуя со стороны города Душанбе в направлении города Куляб потеряв контроль над управлением транспорта, опрокинулся в 175 метровый обрыв.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и два его пассажира – жители города Вахдат.

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