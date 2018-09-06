На автодороге Душанбе-Куляб машина опрокинулась в обрыв, погибли трое

CA-NEWS (TJ) - Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 4 сентября около 7 вечера на автодороге Душанбе-Куляб, на территории города Нурек, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Водитель автомашины марки «Долун», Гуломов Умарали Ашуралиевич, 1987 года рождения, житель села Мехрабад города Вахдат, следуя со стороны города Душанбе в направлении города Куляб потеряв контроль над управлением транспорта, опрокинулся в 175 метровый обрыв.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и два его пассажира – жители города Вахдат.