Азербайджан накрыл пыльный туман из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Количество пыли в воздухе над территорией Азербайджана в среду, пятого сентября, вновь превысило санитарную норму. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном департаменте мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов АР.

Повышение уровня содержания пыли связано с проникновением на территорию страны из Туркменистана пыльного тумана вместе с юго-восточными атмосферными потоками.

По данным, полученным от стационарных и автоматических мониторинговых станций, измеряющих качество воздуха, на 15:00 в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превысило норму в 3,6 раза. Согласно метеорологическим прогнозам, пыльная погода сохранится до первой половины завтрашнего дня.

В последний раз пыльный туман в столичном регионе наблюдался в конце августа. В частности, 30 августа уровень пыли в воздухе в 10:00 превысил санитарные показатели в три раза, в 13:00 — в 5,4 раза, в 16:00 — в 5,6 раза, в 19:00 — в шесть раз. На следующий день, 31 августа, содержание пыли в атмосфере превышал санитарную норму в два раза.