РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе покажут Flyboard show в честь годовщины независимости Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Впервые в Таджикистане в честь 27-й годовщины государственной независимости Таджикистана в Душанбе покажут Flyboard show, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Показ шоу пройдет с 6 по 8 сентября с 17:00 до 20:00 в парке культуры и отдыха «Молодёжное озеро». Отмечается, что подобного представления в Душанбе ранее не было.

Как сообщают организаторы, в выступлении примут участие спортсмены из России, а вход на мероприятие будет бесплатным.

FlyBoard — это вид экстремального спорта. Спортсмены осуществляют полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключённым к флайборду гидроциклом.

Ранее стало известно о том, что в честь празднования Дня независимости в Государственном цирке Таджикистана с 8 по 10 сентября зрителям будет представлена новая программа.
Жители республики увидят выступление акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов, дрессировщиков и канатоходцев, а также номера с участием различных животных. Перед публикой предстанут медведи, обезьяны и змеи

Напомним, Годовщина Дня независимости в Таджикистане будет отмечаться 9 сентября.
В этом году не планируется проводить масштабные мероприятия и торжества. Это связано с тем, что к юбилейной 30-й годовщине, которая пройдет в 2021 году, готовится грандиозное празднование.

print
  • Следователи взяли с экс-президента Армении Кочаряна подписку о невыезде
  • Высокоскоростной поезд Afrosiyob начинает курсировать между Ташкентом и Шахрисабзом
  • Facebook в Узбекистане работает с перебоями
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×