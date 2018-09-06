В Душанбе покажут Flyboard show в честь годовщины независимости Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Впервые в Таджикистане в честь 27-й годовщины государственной независимости Таджикистана в Душанбе покажут Flyboard show, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Показ шоу пройдет с 6 по 8 сентября с 17:00 до 20:00 в парке культуры и отдыха «Молодёжное озеро». Отмечается, что подобного представления в Душанбе ранее не было.

Как сообщают организаторы, в выступлении примут участие спортсмены из России, а вход на мероприятие будет бесплатным.

FlyBoard — это вид экстремального спорта. Спортсмены осуществляют полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключённым к флайборду гидроциклом.

Ранее стало известно о том, что в честь празднования Дня независимости в Государственном цирке Таджикистана с 8 по 10 сентября зрителям будет представлена новая программа.

Жители республики увидят выступление акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов, дрессировщиков и канатоходцев, а также номера с участием различных животных. Перед публикой предстанут медведи, обезьяны и змеи

Напомним, Годовщина Дня независимости в Таджикистане будет отмечаться 9 сентября.

В этом году не планируется проводить масштабные мероприятия и торжества. Это связано с тем, что к юбилейной 30-й годовщине, которая пройдет в 2021 году, готовится грандиозное празднование.