В Алматы чествовали казахстанцев - победителей и призеров летних Азиатских игр

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 6 сентября состоялась торжественная церемония чествования победителей и призеров XVIII летних Азиатских игр в Индонезии. В церемонии принял участие генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Данияр Абулгазин, сообщает пресс-служба НОК.

Согласно постановлению правительства РК, призерам вручили премиальные выплаты за достижения на Азиаде-2018 в размере $10 тыс. – «золото», $5 тыс. – «серебро» и $3 тыс. – «бронза». Также премии получили наставники отличившихся спортсменов.

«Сегодня мы чествуем победителей и призеров летних Азиатских игр в Индонезии. На протяжении трех недель вы вели борьбу за медали, конкурируя с сильнейшими атлетами континента. Для большей половины спортсменов эти Азиатские игры стали первыми в карьере. В целом, НОК Казахстана оценивает выступления на Азиатских играх удовлетворительными. Мы все должны засучив рукава дальше тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Желаем удачи и успехов», - сказал Д.Абулгазин, отметив, что НОК приложит все условия для подготовки к Олимпиаде в Токио.

Кроме того, по его словам, с 1 января 2019 года заработная плата главных тренеров сборных команд увеличится почти в двое.

Обладатель первой золотой медали в копилке Казахстана на Азиаде-2018 шпажист Дмитрий Алексанин поблагодарил всех за поддержку, выступив от имени спортсменов сборной страны.

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить наших тренеров и команду, которые стояли за этими медалями. Это труд и наших врачей, и массажистов, и менеджеров команды, федерации и НОК Казахстана. Для качественной подготовки были созданы все условия, мы думали только о предстоящих соревнованиях. Думаю, что каждый из нас - спортсменов в составе национальной сборной на Азиатских играх в Индонезии, старался выложиться по максимуму, чтобы принести стране медали. У кого-то получилось лучше, у кого-то нет. Но хочу сказать, что никто из нас не ехал проигрывать или уступить на финише. Ответственность всегда очень большая, да и конкуренция с каждым годом только растет. Впереди у нас квалификационный год, для всех нас главные старты - это Олимпийские игры в Токио. Будем стараться на пределе своих возможностей. Поэтому я призываю поддержать всех наших спортсменов, у нас обязательно будут еще большие победы», - отметил он.

Отмечается, что победителями Азиады стали 30 спортсменов, 46 серебряными и 66 бронзовыми призерами, и в общем количестве (142 спортсмена) с учетом командных видов спорта, почти каждый третий казахстанский спортсмен завоевал медаль.