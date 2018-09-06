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  6 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Землетрясение на японском острове Хоккайдо унесло жизни 4 человек, 33 пропали без вести

CA-NEWS (CA) - Четыре человека погибли, 33 числятся пропавшими без вести после мощного землетрясения, парализовавшего японский остров Хоккайдо в четверг, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Спасатели продолжают поиск пострадавших, и количество жертв может увеличиться.

По данным государственной вещательной компании NHK, четыре человека погибли, еще у шести человек находятся «кардиопульмональная остановка» - определение, обычно использующееся в Японии перед официальной констатацией смерти. Различные повреждения в результате землетрясения магнитудой 6,7 получили еще 120 человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сказал, что силы самообороны Японии направили 25 тыс. человек для проведения спасательных операций.

После подземных толчков весь остров оказался обесточен, поскольку электроэнергетическая компания Hokkaido Electric Power Co провела экстренное отключение всех своих станций, работающих на традиционных видах топлива. Она сообщила, что 12 часов спустя после землетрясения электроснабжение было частично восстановлено в столице префектуры Саппоро и Асахикаве, второму по численности населения городе на Хоккайдо.

По всему острову также остановлено железнодорожное сообщение.

Землетрясение произошло в 3.08 по местному времени, эпицентр находился в 65 километрах к юго-востоку от Саппоро, согласно данным японского метеорологического агентства.

В ходе стихийного бедствия пострадал крупнейший аэропорт острова - Новый аэропорт Титосе, который будет закрыт как минимум до конца четверга. Отменены более 200 рейсов, вылета ожидают 40 тыс. пассажиров, сообщает агентство Kyodo News.

Расположенные на острове фабрики компаний Kirin Brewery и Sapporo Breweries закрыты из-за отключения энергоснабжения, хотя они сообщили, что их предприятия не пострадали.

Во вторник на западную часть Японии обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун «Джеби».

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