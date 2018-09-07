Мать одного из подозреваемых в нападении на туристов, угрожала поджечь себя у офиса ОБСЕ в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Гульчехра Шодмонова, мать обвиняемого в совершении нападения на иностранных велотуристов Хусейна Абдусамадова, у здания офиса ОБСЕ в Душанбе демонстративно себя облила бензином, сообщает Радио Озоди.

Гульчехра Шодмонова также заявила, что это ее протест против участия лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири на собраниях ОБСЕ.

У здания представительства ОБСЕ утром 7 сентября собрались десятки молодых людей с лозунгами, осуждающих ПИВТ и ее руководство.

Когда сотрудники милиции начали разгонять толпу, появилась мать Хусейна Абдусамадова и обвинила ОБСЕ в покровительстве Кабири, который, по ее словам, ввел в заблуждение ее сына. Потом она демонстративно облила себя бензином и угрожала себя поджечь.

Сотрудники милиции задержали женщину.

Житель Душанбе Хусейн Абдусамадов, обвиняемый в совершении нападения на иностранных велотуристов на трассе Дангара-Душанбе, впервые после ареста появился на экранах местного ТВ.

В телепрограмме «Гирдоб» («Круговорот»), подготовленной ГКНБ Таджикистана и показанной вечером 4 сентября, он признался, что совершили это преступление по поручению активного члена запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Кори Носира (Носирхуджи Убайдова).

Хусейн Абдусамадов также заявил, что акт устрашения планировал сам лидер ПИВТ Мухиддин Кабири. «Он поручил совершить в Таджикистане террористический акт международного уровня», - сказал Хусейн Абдусамадов.

Нападение на велотуристов было совершено 29 июля на трассе Дангара-Душанбе. В теракте погибли четверо иностранцев - 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили тяжелые увечья.

В результате спецоперации были ликвидированы четыре человека, задержаны как минимум пять. По информации таджикских спецслужб, преступление совершили жители Пянджского района Хусейн Абдусамадов, Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров и жители города Нурек братья Джафариддин и Аслиддин Юсуповы.

31 июля МВД РТ распространило заявление о том, что к нападению причастны члены запрещённой ПИВТ. В этот же день ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ).

Позже Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, «будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей ПИВТ — действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ".

Однако руководство исламской партии отвергло попытку властей Таджикистана возложить ответственность за теракт на оппозицию. Глава ПИВТ Мухиддин Кабири в интервью Reuters заметил, что заявление Душанбе «отвлекает внимание от настоящих преступников».