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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев посетил предприятие, порог которого впервые переступил 60 лет назад

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 7 сентября посетил АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, специализирующееся на производстве проката черного металла.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он ознакомился с технологиями производства сортового проката и был проинформирован о дальнейших планах по развитию металлургического комбината.

Кроме того главе республики рассказали о планах по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также решениях по обеспечению экологической безопасности региона.

В ходе посещения Назарбаев встретился и побеседовал с рабочими предприятия.

«Сейчас на территории завода меня переполняют особые чувства. Впервые я переступил через проходную в 1958 году. Здесь тогда еще ничего не было. Все это строилось на моих глазах», - поделился он воспоминаниями и отметил тяжелый труд металлургов и рабочих комбината.

В ходе беседы глава государства напомнил руководству компании о социальной ответственности бизнеса за повышение качества жизни горожан. В частности, президент указал на необходимость увеличения количества медицинских, образовательных и спортивных объектов в городе.

Позже Назарбаев ознакомился с результатами работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха Темиртау, осмотрел сооружения, возведенные на территории парка за счет внебюджетных средств. Кроме того, президент посетил театрализованное представление, повествующее об истории города в 50-60-е годы прошлого века.

Во время посещения он встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату.

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