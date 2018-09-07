Трамп рассказал об одной из своих «лучших встреч» с Путиным

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным «была одной из лучших». Такое заявление американский лидер сделал перед своими сторонниками в штате Монтана, сообщает телеканал CNN.

Речь идет о встрече Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. Тогда президенты сначала около часа беседовали один на один в присутствии переводчиков, а затем продолжили переговоры в расширенном формате.

«Они хотели, чтобы у меня был боксерский матч на этом этапе. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких великих вещах», - рассказал Трамп.