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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии провел переговоры с послом Израиля о расширении сотрудничества двух стран

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар принял 5 сентября посла Израиля в КНР по совместительству в Монголии Цви Хейфеца, сообщает Montsame.

В ходе встречи глава МИД Цогтбаатар выразил удовлетворение расширением отношений и сотрудничества двух стран и подчеркнул, что сосредоточит внимание интенсивному развитию двустороннего сотрудничества в направлении изучения опыта Израиля в области сельского хозяйства и внедрения прогрессивной технологии. Он также выразил заинтересованность в изучении опыта работы Израиля в области борьбы с киберпреступностью.

В свою очередь, посол Цви Хейфец, отметив успешное развитие двусторонних отношений между Монголией и Израилем подчеркнул наличие больших возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам многостороннего взаимодействия.

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