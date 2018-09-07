В Таджикистане начали отсчет до запуска первого агрегата Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Первый гидроагрегат Рогунской ГЭС будет сдан в эксплуатацию по истечению 70 дней. Табло с обратным отсчетом установлено на сайте ОАО «Рогунская ГЭС», передает «Азия-Плюс».

Ранее руководство итальянской компании Salini Impregilo, которая с осени 2016 года занимается достройкой Рогуна, обещало президенту Таджикистана Эмомали Рахмону запустить первый агрегат стации 16 ноября этого года.

Строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждой из которых составляет 600 МВт. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

В настоящее время наиболее крупной ГЭС региона является Нурекская ГЭС с установленной мощностью 2700 МВт.

Самой большой в мировом масштабе ГЭС на данный момент считается станция «Три ущелья» (установленная мощность 22 500 МВт), расположенная на реке Янцзы в Китае.