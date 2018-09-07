Число жертв землетрясения на японском Хоккайдо достигло 16 человек

CA-NEWS (CA) - До 16 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Еще 26 пропали без вести

Пострадали по меньшей мере 300 человек, отмечает газета South China Morning Post.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 120 пострадавших от подземных толчков на Хоккайдо.

Спасатели продолжают поиски людей, вероятно, находящихся под завалами после землетрясения. Сейчас 26 человек в населенном пункте Ацума по-прежнему числятся пропавшими без вести.

На острове 5 сентября произошли два землетрясения магнитудой 6,6 и 5,5.