ВИК: Команда поваров Узбекистана завоевала Гран-при на фестивале этноблюд

CA-NEWS (UZ) - На проходящих III Всемирных играх кочевников прошел первый международный фестиваль «кухня кочевников», где повара Ассоциации поваров Узбекистана завоевали Гран-при, сообщает nuz.uz.

В фестивале приняли участие кулинары из Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Кыргызстана и Румынии, которые соревновались в приготовлении традиционных национальных блюд.

Узбекистан представляли молодые повара Ассоциации поваров Узбекистана, которые выступили в номинации приготовления этноблюд из красного мяса (Нодиржон Тохиржонов – серебро), он же удостоился диплома в номинации этноблюда из форели и завоевал 2 место вместе с Икромом Хамдамовым среди юниоров в номинации «Черный ящик». Икром Хамдамов получил бронзу по приготовлению этноблюда из конины.

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В категории «профессионалы» Ахмаджон Хамдамов за приготовление этноблюда из форели получил серебро, а в номинации этноблюда из баранины удостоился бронзовой медали.

Ассортимент этноблюд, приготовленных командой Узбекистана включал национальные блюда: хлеб кочевников, шурпа, хасип, рулет из баранины, казы из баранины, грудка баранины, шашлык из печени, ляжка баранины запеченная целиком на камне, баранья корейка запеченная в тесте, яхна гушт с овощами, чарви хасип.

По итогам фестиваля команда Узбекистана завоевала Гран-при и золотые медали.

В состав судейской коллегии вошли Президент Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров, Президент Ассоциации Румынии Iulia Dragut, Президент Ассоциации поваров Саудовской Аравии Hani M. Zain, и Президент Ассоциации поваров Кыргызстана Шухрат Шарипов. Позднее к ним присоединился и Президент всемирной организации WACS Thomas A. Gugler.