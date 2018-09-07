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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Один из пострадавших в горах Таджикистана находится в тяжелом состоянии

CA-NEWS (TJ) - Врач-отоларинголог Виктор Дубина, пострадавший при крушении вертолета в горах Таджикистана, находится в Брянской городской больнице №1 в тяжелом состоянии. Ему предстоит ряд операций, передает «Азия-Плюс».

«Транспортировка прошла без проблем, без осложнений, - рассказал корреспонденту издания Nashbryansk.ru заместитель главного врача по хирургической помощи горбольницы №1 Виктор Аносов. – Но состояние у Виктора Николаевича тяжелое, у него сложный перелом костей таза. Операция, которая была сделана в Душанбе, только первый этап. Теперь предстоят другие, более серьезные вмешательства по стабилизации поврежденных костей. Вопросы дальнейшего лечения мы обсуждаем с ведущими клиниками Москвы».

При этом Аносов сказал, что «ожидают профессора-травматолога из Москвы, который будет осматривать больного».

По словам Аносова, в России не так много специалистов по столь сложным переломам костей таза. Когда Дубина сможет встать на ноги, медики точно не знают.

«Через несколько месяцев — в лучшем случае», - говорит Виктор Аносов. Он же отмечает, что пациент находится в сознании, и в настоящее время угрозы для жизни нет.

Виктор Дубина, альпинист-профессионал, оказался на борту вертолета Ми-8, который 12 августа совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Дубина и другие альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. В результате этой аварии погибли пять человек.

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