В Казахстане из оборота изъяли фальшивые деньги на $48 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 7 месяцев года из оборота изъяты 1451 поддельная купюра на общую сумму 7,9 млн тенге ($21,25 тыс.), а также иностранная валюта в общем количестве 157 штук на сумму свыше 10 млн тенге ($26,9 тыс.).

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, большая часть поддельных денежных знаков изъята в Алматы – 776 или 53,4%, Кызылординской области – 190 или 13%, Астане – 134 или 9%, Карагандинской области – 109 или 7,5%.

Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинством 10 тыс. тенге (531 штука или 36,5%), 2 тыс. тенге (527 штук или 36,3%), 1 тыс. тенге (89 штук или 6%), 5 тыс. тенге (72 штуки или 4,9%), 20 тыс. тенге (53 штуки или 3,6%).

Отмечается, что изготовление фальшивых денег в условиях современных технологий поставлено криминальными группами на высокий профессиональный уровень и поток. По данным специалистов, фальшивомонетчики с точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки, защитные нити, поэтому отличить настоящую купюру от поддельной все сложнее и сложнее, у многих продавцов они не вызывают подозрений.

«Граждане не знают элементарных признаков подлинности банкноты и с легкостью, не проверяя, получают сдачу в торговых точках. Немногие, получив такие деньги, идут в полицию или в банк. Зачастую, обнаружив явные признаки подделки, человек пытается избавиться от такой купюры таким же способом, каким и получил его, что может расцениваться как сбыт поддельных денежных средств, и становится соучастником преступления против государства», - отмечает КГД и призывает при подозрении на то, что денежный знак – подделка, обращаться в органы государственных доходов.

Однако ведомство предупреждает, что фальшивые купюры не заменяются на настоящие.