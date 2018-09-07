РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане из оборота изъяли фальшивые деньги на $48 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 7 месяцев года из оборота изъяты 1451 поддельная купюра на общую сумму 7,9 млн тенге ($21,25 тыс.), а также иностранная валюта в общем количестве 157 штук на сумму свыше 10 млн тенге ($26,9 тыс.).

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, большая часть поддельных денежных знаков изъята в Алматы – 776 или 53,4%, Кызылординской области – 190 или 13%, Астане – 134 или 9%, Карагандинской области – 109 или 7,5%.

Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинством 10 тыс. тенге (531 штука или 36,5%), 2 тыс. тенге (527 штук или 36,3%), 1 тыс. тенге (89 штук или 6%), 5 тыс. тенге (72 штуки или 4,9%), 20 тыс. тенге (53 штуки или 3,6%).

Отмечается, что изготовление фальшивых денег в условиях современных технологий поставлено криминальными группами на высокий профессиональный уровень и поток. По данным специалистов, фальшивомонетчики с точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки, защитные нити, поэтому отличить настоящую купюру от поддельной все сложнее и сложнее, у многих продавцов они не вызывают подозрений.

«Граждане не знают элементарных признаков подлинности банкноты и с легкостью, не проверяя, получают сдачу в торговых точках. Немногие, получив такие деньги, идут в полицию или в банк. Зачастую, обнаружив явные признаки подделки, человек пытается избавиться от такой купюры таким же способом, каким и получил его, что может расцениваться как сбыт поддельных денежных средств, и становится соучастником преступления против государства», - отмечает КГД и призывает при подозрении на то, что денежный знак – подделка, обращаться в органы государственных доходов.

Однако ведомство предупреждает, что фальшивые купюры не заменяются на настоящие.

print
  • В Японии умер первый пострадавший от облучения на АЭС «Фукусима»
  • На западе Туркменистана участились нападения гиен на пасущихся верблюдов
  • В Таджикистане ГАИ проводит операцию «Дети», призванную сократить количество ДТП с участием несовершеннолетних
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×