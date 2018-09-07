3 цеха по изготовлению поддельных купюр выявили в Казахстане, осуждены 4 человека, в том числе граждане Таджикистана

CA-NEWS (KZ) - Служба экономических расследований Казахстана за 8 месяцев пресекла деятельность 3 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в Алматы в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, которая организовала цех по изготовлению фальшивых денежных средств достоинством 10 тыс. тенге и занималась их сбытом.

В городе Уральск Западно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей изготовление и сбыт поддельных денежных купюр номиналом 20 тыс. тенге.

В марте в Кызылординской области при попытке реализации фальшивых купюр номиналом 10 тыс. тенге и $100 были задержаны 2 гражданина, 1986 и 1985 года рождения.

За сбыт поддельных денежных знаков в иностранной валюте ($32,7 тыс.) приговором Карасайского районного суда Алматинской области к 5 годам лишения свободы осуждены 2 гражданина Таджикистана и 2 гражданина Казахстана.