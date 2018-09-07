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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане ожидают нового повышения оплаты детских садов

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане ожидают повышение оплаты детских садов до 150 манатов, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Официально это не объявлено, но в некоторых детсадах столицы родителей уже предупредили о предстоящем повышении цен. Возмущенные родители, в свою очередь, пригрозили заведующим, что в случае повышения оплаты они заберут детей.

Напомним, что в октябре прошлого года оплата детсадов была увеличена в 10 раз – с 8 до 80 манатов.

После этого группы сократились почти в два раза – с 23-25 до 10-12 детей. При этом родители должны были собирать деньги на ремонт, покупали моющие средства и средства гигиены, канцтовары, а также докупали еду, потому что детям недостаточно предоставляемого в садах питания.

По данным издания, вопрос будет решаться после празднования Дня Независимости и Халк маслахаты.

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